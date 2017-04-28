На Южном Урале приостановлена работа шахты «Центральная», где погибли двое рабочих

Публикации за 28.04.17

В Челябинской области после гибели горняков закрыли шесть блоков золотодобывающей шахты.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пластском городском суде, приостановлена деятельность по ведению горных работ в блоках №2, 3, 4, 5, 12, 14 участка «Север» шахты «Центральная» группы компаний «Южуралзолото» сроком на 90 суток.

Напомним, обвал породы в южноуральской шахте на глубине 700 метров произошел в ночь на 23 апреля. В момент ЧП в шахте находились 166 горняков, 163 человека удалось поднять на поверхность.Двое шахтеров погибли под завалами, еще одного удалось спасти.

По факту гибели горняков Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неострожности смерть двух человек». Работу шахты «Южуралзолото» в настоящий момент проверяет прокуратура.

Челябинск, Юлия Димова

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