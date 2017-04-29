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Челябинск

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Публикации за 29.04.17

В Челябинске задержали педофила, совершившего несколько нападений

В Челябинске задержали педофила, совершившего несколько нападений

В Челябинске задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, преступник орудовал в Ленинском районе. В феврале текущего года на улице Батумской он напал на 12-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, задержанный совершил еще несколько аналогичных преступлений.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.04.17

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