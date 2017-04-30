Лето: пробный визит. На Южном Урале резко теплеет

Публикации за 30.04.17

Минувшей ночью в отдельных районах Челябинской области выпал мокрый снег, но уже в первый день мая на Южном Урале ожидается резкое потепление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 мая в различных территориях регионах столбики термометра поднимутся до +18 – +20 градусов Цельсия. А во вторник, 2 мая, – до +25.

Правда, к следующим выходным похолодает: например, в пятницу, согласно предварительному прогнозу, будет не выше +14. А на севере области дневные температуры могут опуститься до +7. Кроме того, с четверга пойдут дожди.

В понедельник, 8 мая, снова резко потеплеет. Но 9 мая будет более прохладным, в ряде районов Южного Урала возможен дождь.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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