Всем южноуральцам запретили посещать в леса и разжигать огонь

Публикации за 01.05.17

Южноуральцам запретили посещать в леса и разводить костры любого назначения: yа всей территории Челябинской области ввеlty противопожарный режим. Cоответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, 1 – 3 мая 2017 года в большинстве районов Челябинской области ожидается е высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). В связи с этим ограничен вход и въезд в лес за исключением тех, кто осуществляет работы по охране, защите и воспроизводству леса. Запрещено сжигать сухую листву, траву, кустарники и другие остатке растительности в лесах и населённых пунктах.

Об обнаруженных возгораниях просят немедленно сообщать по телефону «101».

Челябинск, Павел Зварзин

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