На Южном Урале «малоимущая» селянка обворовала казну на 700 тысяч рублей

Публикации за 02.05.17

Жительницу Челябинской области уличили в крупном мошенничестве с целевой программой.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, жительница Увельского района обратилась в администрацию с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающейся для улучшения жилищных условий. В 2012 году женщину включили в список участников федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», после чего она получила 698 тысяч 200 рублей.

В ходе проверки установлено, что местная жительница не имела права на получении субсидии по ряду обстоятельств. Зная об этом, женщина обратилась в администрацию с подложными документами. Незаконно полученные деньги участница программы потратила на свое усмотрение.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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