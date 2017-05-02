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Челябинск

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Публикации за 02.05.17

Коммунальщиков, почти на три недели оставивших без воды жителей Локомотивного, накажут штрафом

Коммунальщиков, почти на три недели оставивших без воды жителей Локомотивного, накажут штрафом

На коммунальщиков, лишивших благ цивилизации южноуральских поселок, завели административное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка режима обеспечения коммунальными услугами жителей поселка Локомотивный.

Напомним, проблемы с водоснабжением в Локомотивном начались из-за аварии на центральном водоводе еще 9 апреля. Жители стали получать воду строго по графику: по 2 часа утром, днем и вечером.

14 апреля, после того как восстановить нормальное водоснабжение не удалось, мэрия ввела режим ЧС.

Однако уже на следующий день в Локомотивном произошел повторный порыв на водоводе.

Обследование показало, что требуется замена 250 метров трубы диаметром 400 миллиметров. Для обеспечения подачи тепла к социальным объектам и жилфонду воду в котельную подавали из резервной емкости. Питьевую воду селянам привозили цистернах. В ходе проверки установлено, что ресурсоснабжающая организация МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа нарушила допустимые сроки ликвидации аварии и просрочила максимальное время отключения холодного водоснабжения населенного пункта. Из-за несвоевременного устранения поломок жители Локомотивного почти три недели пробыли без воды. По данным прокуратуры, в настоящий момент водоснабжение поселка полностью восстановлено.

В адрес начальника муниципального предприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

В отношении юридического лица МУП «ЖКХ» возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ – «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Отметим, санкция статьи предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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