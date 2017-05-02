Коммунальщиков, почти на три недели оставивших без воды жителей Локомотивного, накажут штрафом

Публикации за 02.05.17

На коммунальщиков, лишивших благ цивилизации южноуральских поселок, завели административное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка режима обеспечения коммунальными услугами жителей поселка Локомотивный.

Напомним, проблемы с водоснабжением в Локомотивном начались из-за аварии на центральном водоводе еще 9 апреля. Жители стали получать воду строго по графику: по 2 часа утром, днем и вечером.

14 апреля, после того как восстановить нормальное водоснабжение не удалось, мэрия ввела режим ЧС.

Однако уже на следующий день в Локомотивном произошел повторный порыв на водоводе.

Обследование показало, что требуется замена 250 метров трубы диаметром 400 миллиметров. Для обеспечения подачи тепла к социальным объектам и жилфонду воду в котельную подавали из резервной емкости. Питьевую воду селянам привозили цистернах. В ходе проверки установлено, что ресурсоснабжающая организация МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа нарушила допустимые сроки ликвидации аварии и просрочила максимальное время отключения холодного водоснабжения населенного пункта. Из-за несвоевременного устранения поломок жители Локомотивного почти три недели пробыли без воды. По данным прокуратуры, в настоящий момент водоснабжение поселка полностью восстановлено.

В адрес начальника муниципального предприятия внесено представление об устранении допущенных нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

В отношении юридического лица МУП «ЖКХ» возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ – «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Отметим, санкция статьи предусматривает для юридических лиц наказание в виде штрафа от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.05.17

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