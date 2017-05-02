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Челябинск

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Публикации за 02.05.17

В Чесменском районе объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Чесменском районе объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

В южноуральском муниципалитете введен чрезвычайный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, за минувшие сутки в регионе ликвидировано 27 лесных пожаров на площади 264,66 гектара. Возгорания зафиксированы в Красноармейском, Чебаркульском, Шершневском, Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Кунашакском, Миасском, Увельском, в Каслинском, Кыштымском и Октябрьском лесничествах.

С начала пожароопасного сезона на Южном Урале ликвидировано 189 пожаров, площадь возгораний превысила 1,2 тысячи гектаров.

В связи с неблагоприятной пожарной обстановкой в Чесменском районе объявлен режим ЧС.

Напомним, со вчерашнего дня на всей территории Челябинской области также действует особый противопожарный режим.

По данным МЧС, 1 – 3 мая в большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В связи с этим ограничен вход и въезд в лес за исключением тех, кто осуществляет работы по охране, защите и воспроизводству леса.

Запрещено сжигать сухую листву, траву, кустарники и другие остатки растительности в лесах и населённых пунктах.

Об обнаруженных возгораниях жителей просят немедленно сообщать по телефону «101».

Челябинск, Юлия Димова

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