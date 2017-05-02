В Челябинске лжеполицейский «нагрел» старушку на 80 тысяч рублей

Публикации за 02.05.17

В Челябинске будут судить телефонного мошенника, нагло обокравшего пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение в отношении 20-летнего жителя Оренбурга. По версии следствия, в феврале текущего года молодой человек приехал в Челябинск. Набрав с мобильного телефона случайный номер, мужчина дозвонился до 86-летней горожанки.

Собеседник представился сотрудником полиции и заявил старушке, что ее внук попал в дорожную аварию с пострадавшим, и чтобы избежать уголовной ответственности, виновнику ДТП необходимо 260 тысяч рублей.

Затем, изменив голос, мошенник поговорил со старушкой от имени внука, в результате уговорил женщину передать 80,5 тысяч рублей «брату» попавшего в передрягу юноши.

В итоге наивная горожанка отдала все свои сбережения неизвестному мужчине, подъехавшему к ней за деньгами.

Впоследствии афериста задержали при переводе денег на банковский счет. В отношении оренбуржца возбудили уголовное дело по факту мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с годом ограничения свободы либо без такового.

Материалы уголовного дела переданы в Советский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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