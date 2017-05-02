Жители Челябинска жалуются на едкий дым и выбросы с предприятий

Публикации за 02.05.17

Челябинцы завалили областную экологическую приемную жалобами на загрязнение воздуха: в течение выходных поступило около 100 обращений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане жаловались на едкий запах промышленных выбросов и гари. Сегодня обращения граждан продолжают поступить из Ленинского, Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического и Тракторозаводского районов города.

«В эти выходные жители активно жаловались на резкий запах гари, который был вызван природными пожарами возле города, также факты возгораний зафиксировали в областной экологической приемной», – рассказал член экосовета при главе региона Виталий Безруков.

Также, по словам Безрукова, в ночь на минувший понедельник в приемной принимали обращения с жалобами на выбросы металлургических предприятий. Экологи собираются организовать замеры и приглашают принять в них всех желающих.

В то же время сотрудники прокуратуры Центрального района открыли административное производство в отношении владельца и главного энергетика магазина «Школьник». Оказалось, что котельная этого торгового предприятия загрязняет воздух. Надзорным ведомством установлено, что газовые котлы и трубы выделяли в воздух вредные примеси, более того, в период НМГ собственник предприятия не уменьшал выбросы.

О привлечении к ответственности крупных промышленных предприятий, на которые, собственно, и жалуются горожане, не сообщается.

Челябинск, Олег Кирьянов

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