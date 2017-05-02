В Кыштыме подросток устроил гонки с полицией

Публикации за 02.05.17

Сотрудникам полиции Кыштыма пришлось гоняться за 16-летним мотоциклистом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учащийся колледжа вместе со своим приятелем привлекли внимание полицейских, так как ехали на мотоцикле без шлемов. Инспекторы попробовали остановить нарушителя, однако он не обратил на них никакого внимания. В результате стражам порядка пришлось изрядно погоняться за юными мотоциклистами.

В отношении подростка было составлено 5 административных протоколов за нарушение ряда правил. Кроме всего прочего, выяснилось, что у юноши, сидевшего за рулем, нет прав на управление двухколесным транспортным средством. В результате мотоцикл был изъят и отправлен на спецстоянку. Общая сумма штрафов, которые предстоит выплатить подростку, превышает 10 тысяч рублей, сообщает «Кыштымский рабочий». . Наказание в виде штрафа в размере 500 рублей грозит также и 20-летнему пассажиру бесправника – ему придется отвечать за отсутствие шлема.

Кыштым, Олег Кирьянов

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