На Южном Урале запретили охоту на водоплавающую дичь

Публикации за 02.05.17

На Южном Урале завершился весенний сезон охоты на водоплавающих птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с действующим законодательством, во время 10-дневного весеннего сезона можно было отстреливать селезней – не более трех в день. Уток же по весне стрелять вообще запрещено: в это время птицы выводят потомство, поэтому самки должны быть в безопасности хотя бы условно. Запрещен и отстрел летящей птицы – по правилам, селезень должен сначала сесть, дабы охотник мог убедиться, что стреляет в самца. Еще одно обязательное условие – наличие у охотников соответствующих разрешений. Без наличия таковых любые охотники на дичь автоматически становятся браконьерами.

Как рассказал главный специалист отдела федерального государственного надзора при областном министерстве экологии Владимир Приходько, в случае нарушения закона охотникам может грозить наказание в виде лишения права на охоту, штрафа в размере 500-2500 рублей, а также выплата нанесенного ущерба – до 15тысяч рублей за каждую отстреленную утку, сообщает 31TV.

Теперь сезон весенний охоты на водоплавающих закрыт окончательно: вернуться к подобному развлечению можно буде только осенью.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.05.17

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