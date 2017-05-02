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Публикации за 02.05.17

На Южном Урале запретили охоту на водоплавающую дичь

На Южном Урале запретили охоту на водоплавающую дичь

На Южном Урале завершился весенний сезон охоты на водоплавающих птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с действующим законодательством, во время 10-дневного весеннего сезона можно было отстреливать селезней – не более трех в день. Уток же по весне стрелять вообще запрещено: в это время птицы выводят потомство, поэтому самки должны быть в безопасности хотя бы условно. Запрещен и отстрел летящей птицы – по правилам, селезень должен сначала сесть, дабы охотник мог убедиться, что стреляет в самца. Еще одно обязательное условие – наличие у охотников соответствующих разрешений. Без наличия таковых любые охотники на дичь автоматически становятся браконьерами.

Как рассказал главный специалист отдела федерального государственного надзора при областном министерстве экологии Владимир Приходько, в случае нарушения закона охотникам может грозить наказание в виде лишения права на охоту, штрафа в размере 500-2500 рублей, а также выплата нанесенного ущерба – до 15тысяч рублей за каждую отстреленную утку, сообщает 31TV.

Теперь сезон весенний охоты на водоплавающих закрыт окончательно: вернуться к подобному развлечению можно буде только осенью.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.05.17

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