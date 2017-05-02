На Южном Урале нашли на заброшенной ферме трупы животных

Публикации за 02.05.17

В Красноармейском районе в заброшенном строении бывшей фермы местные жители нашли десяток трупов овец и телят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все указывает на то, что владелец животных или кто-то из работников хозяйства спокойно и спланировано вывез трупы в безлюдное место: на месте обнаружены следы от тележки и аккуратно сложенные в кучу погибшие животные.

«Ветеринарно-санитарные правила сбора и утилизации биологических отходов обязательны для исполнения владельцами животных вне зависимости от способа ведения фермерского хозяйства. Это же касается предприятий и организаций любых форм собственности. Трупы животных – это также биологические отходы. Не более чем через сутки с момента гибели животных владельцы были обязаны сообщить об этом в ветеринарную станцию, специалисты которой впоследствии определяют порядок утилизации. Сброс отходов в неположенных местах категорически запрещен, штраф в этом случае может составить от 500 до 10 000 рублей», – цитирует «mayak-74» заместителя главы Красноармейской ветеринарной станции Вячеслава Кузнецова.

Биоматериалы найденных трупов животных направлены на экспертизу.

Челябинск, Олег Кирьянов

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