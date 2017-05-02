Южноуралец устроил взрыв в собственном доме

Публикации за 02.05.17

В минувший понедельник в поселке Лесное-2 под Южноуральском прогремел взрыв. Сообщение об этом поступило в дежурную часть межмуниципального ОМВД «Южноуральский» примерно в восемь часов вечера по местному времени от работников городской ЕДС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 40-летний владелец дома пытался приспособить емкость от воспламеняемых материалов под собственные нужды и решил разрезать бочку из-под топлива с помощью болгарки. При взрыве мужчина получил довольно сильные повреждения и был экстренно доставлен в реанимационное отделение городской больницы Южноуральска, где медики диагностировали у него ожоги 40% поверхности тела первой и второй степени.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Челябинск, Олег Кирьянов

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