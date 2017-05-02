NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 02.05.17

Южноуралец устроил взрыв в собственном доме

Южноуралец устроил взрыв в собственном доме

В минувший понедельник в поселке Лесное-2 под Южноуральском прогремел взрыв. Сообщение об этом поступило в дежурную часть межмуниципального ОМВД «Южноуральский» примерно в восемь часов вечера по местному времени от работников городской ЕДС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 40-летний владелец дома пытался приспособить емкость от воспламеняемых материалов под собственные нужды и решил разрезать бочку из-под топлива с помощью болгарки. При взрыве мужчина получил довольно сильные повреждения и был экстренно доставлен в реанимационное отделение городской больницы Южноуральска, где медики диагностировали у него ожоги 40% поверхности тела первой и второй степени.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.05.17

На Южном Урале нашли на заброшенной ферме трупы животных. / В Троицке хулиганы вынесли все стекла в памятнике федерального значения (ФОТО). Чиновники и полиция бездействуют. / Власти Челябинска пообещали к 9 Мая запустить фонтаны и вывезти мусор с кладбищ.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter