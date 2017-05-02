Не вынес разлуки с BMW: безработный челябинец оплатил почти 400 тысяч долга, лишившись авто

Публикации за 02.05.17

43-летний житель Центрального района Челябинска оплатил долг в размере более 370 тысяч рублей за неуплаченный ранее транспортный сбор. Как оказалось, мотивом для такого шага мужчины стал арест его дорогостоящего автомобиля BMW X6M.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФССП по Челябинской области, первое исполнительное производство в отношении должника с суммой взыскания в размере 143,5 тысяч рублей было возбуждено еще летом минувшего года. Второе производство на сумму в 227 тысяч рублей возбудили в начале этой весны. Огромный размер транспортного сбора подразумевает наличие у налогоплательщика дорогостоящих и мощных транспортных средств, таковых у должника оказалось сразу три.

Взыскать задолженность посредством списания денег со счетов неплательщика у сотрудников ФССП не вышло. За все это время на счета должника не поступило ни единого рубля, да и сам он оказался временно безработным. По этой причине было решено запретить любые регистрационные действия с его автомобилями, а самому владельцу запретить выезд за границу.

Не так давно мужчина сам подъехал к судебному приставку, чтобы поинтересоваться, как обстоят дела с ограничением на выезд, потому что собирался провести майские праздники за рубежом. Ему сообщили, что он все еще остается невыездным, это не произвело на должника особого впечатления. Тогда пристав арестовал автомобиль, на котором приехал мужчина – BMW X6M.

Свой долг в размере более 370 тысяч рублей мужчина погасил в тот же день. Причем, если по второму производству ему удалось внести оплату в срок, то по первому пришлось также уплатить исполнительский сбор в размере более 10 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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