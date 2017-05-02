Жительница Кыштыма едва не погибла, пытаясь быстро похудеть

Жительница Челябинской области попала в больницу, решив похудеть.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне. Молодую женщину доставили в больницу с медикаментозным отравлением. Незадолго до этого пациентка принимала препараты для похудения, сообщает Кыштым24.
Сотрудники медучреждения заявили о случившемся в полицию.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Челябинск, Юлия Димова
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