Жительница Кыштыма едва не погибла, пытаясь быстро похудеть

Публикации за 02.05.17

Жительница Челябинской области попала в больницу, решив похудеть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне. Молодую женщину доставили в больницу с медикаментозным отравлением. Незадолго до этого пациентка принимала препараты для похудения, сообщает Кыштым24.

Сотрудники медучреждения заявили о случившемся в полицию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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