Обманчивый май: жару на Южном Урале сменят дожди и грозы

Публикации за 02.05.17

На Челябинскую область надвигается циклон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жаркую и сухую погоду синоптики обещают южноуральцам еще один день. Днем 3 мая столбики термометров поднимутся до отметки +22, +27 градусов, в горах и низинах +18, +23, осадков не ожидается.

По данным Челябинского гидрометцентра, начиная с четверга, жара пойдет на спад, в большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные дожди, вероятны грозы. В ночь на 5 мая на Южном Урале похолодает до +1, +6 градусов.

В последний день рабочей недели на севере области обещают +7, +12 градусов, на юге +13, +18 градусов. Похолодание и дожди будут сопровождаться усилением северо-западного ветра со скоростью 5 – 10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 м/c.

Согласно предварительным прогнозам, дожди не оставят южноуральцев в покое все праздничные выходные. Но с приходом новой недели столбики термометров неуклонно поползут вверх.

По данным портала Gismeteo, через неделю, 10 мая, днем по области вновь ожидается 20 градусов тепла.

Челябинск, Юлия Димова

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