На Южном Урале директор центра занятости предстанет перед судом за растрату, взятки и мошенничество

Публикации за 02.05.17

В Челябинской области будут судить руководителя центра занятости, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя областного казенного учреждения и ведущего инспектора отдела рынка труда Магнитогорска.

По версии следствия, в 2012 – 2016 годах директор центра занятости неоднократно получала взятки от начальника финансово-бухгалтерского отдела и своего заместителя за общее покровительство по службе. Руководитель за деньги включала данных работников в списки на поощрение и выплачивала им премии. Общая сумма взяток составила 182 тысячи рублей.

Как отмечают в прокуратуре, также директор центра занятости, договорившись с инспектором рынка труда, получила 315 тысяч рублей от предпринимателей за изготовление в рамках госконтракта полиграфической продукции на нужды учреждения. Вырученные средства женщина потратила на личные нужды.

Кроме того, обвиняемую в мошенничестве уличили в фиктивном приеме на работу гражданского супруга на должность дворника, а заодно и водителя центра занятости. По версии следствия, за «мертвую душу» директор получила еще более 164 тысяч рублей.

Ко всему прочему, в целях получения поощрительных выплат за добросовестную работу в возглавляемом ею учреждением женщина заключила фиктивные договоры с организациями по привлечению несовершеннолетних к работе в свободное от учебы время. Впоследствии на основании подложных документов подросткам была оказана материальная поддержка в размере 186,7 тысяч рублей.

В общей сложности за четыре года руководитель магнитогорского госучреждения «заработала» более 660 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела по фактам получения взяток, растраты и мошенничества с использованием служебного положения, в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями направлены в Орджоникидзевский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

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