NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

Челябинский убийца и грабитель мужчин в подъездах получил 18 лет «строгача»

Челябинский убийца и грабитель мужчин в подъездах получил 18 лет «строгача»

В Челябинске осудили разбойника-рецидивиста, грабившего горожан на пороге их собственных квартир.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского райсуда, 41-летний житель областного центра признан виновным в разбойных нападениях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе с летальным исходом.

В суде установлено, что мужчина неоднократно совершал нападения на мужчин в подъездах: подкрадываясь, бил жертв по голове, затем похищал у них деньги – от 150 рублей до 7 тысяч рублей и сбегал с награбленным.

В результате действий злоумышленника шесть горожан получили тяжелые травмы, один из пострадавших скончался на месте.

По факту нападений были возбуждены уголовные дела. Впоследствии грабителя задержали.

При назначении наказания суд учел наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка и частичное признание вины.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив совершенных преступлений.

В совокупности с приговором Советского райсуда, вынесенным челябинцу в сентябре 2016 года за аналогичные преступления, суд отправил подсудимого в колонию строгого режима сроком на 18 лет без выплаты штрафа и ограничения свободы.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.05.17

Дольщики проблемных застройщиков выходят на совместный пикет в Челябинске. / Лишили праздника: южноуральские полицейские в последней декаде апреля конфисковали больше 20 тысяч литров алкоголя. / Около двух тысяч южноуральцев из-за пожара остались без света.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter