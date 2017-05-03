Челябинский убийца и грабитель мужчин в подъездах получил 18 лет «строгача»

Публикации за 03.05.17

В Челябинске осудили разбойника-рецидивиста, грабившего горожан на пороге их собственных квартир.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского райсуда, 41-летний житель областного центра признан виновным в разбойных нападениях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе с летальным исходом.

В суде установлено, что мужчина неоднократно совершал нападения на мужчин в подъездах: подкрадываясь, бил жертв по голове, затем похищал у них деньги – от 150 рублей до 7 тысяч рублей и сбегал с награбленным.

В результате действий злоумышленника шесть горожан получили тяжелые травмы, один из пострадавших скончался на месте.

По факту нападений были возбуждены уголовные дела. Впоследствии грабителя задержали.

При назначении наказания суд учел наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка и частичное признание вины.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив совершенных преступлений.

В совокупности с приговором Советского райсуда, вынесенным челябинцу в сентябре 2016 года за аналогичные преступления, суд отправил подсудимого в колонию строгого режима сроком на 18 лет без выплаты штрафа и ограничения свободы.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Челябинск, Юлия Димова

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