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Челябинск

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Публикации за 03.05.17

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилых супругов

В Златоусте возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилых супругов

В Златоусте найдены убитыми двое пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, окровавленные тела 66-летних супругов в квартире на улице Аносова в минувшие выходные обнаружили родственники.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала на теле убитой колото-резаную рану, у ее супруга два ножевых ранения на груди и шее.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ – «Убийство двух лиц».

По версии правоохранителей, с пенсионеркой расправился ее же супруг.

В ходе осмотра в квартире пожилой пары найдена предсмертная записка.

В ней мужчина признается, что убил супругу, не имея возможности за ней ухаживать. Известно, что месяц назад горожанка потеряла зрение. Именно слепота пожилой женщины, по мнению следователей, могла привести к трагедии. В свою очередь, спиртным супруги не злоупотребляли, между собой не конфликтовали.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Точные причины гибели златоустовцев станут известны после вскрытия. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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