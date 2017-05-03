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Челябинск

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Публикации за 03.05.17

На южноуральских чиновников, купивших сиротам непригодное жилье, завели уголовное дело

На южноуральских чиновников, купивших сиротам непригодное жилье, завели уголовное дело

Чиновников администрации Сосновского района уличили в превышении полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, в 2011 году должностные лица районной администрации для обеспечения жильем детей-сирот приобрели в поселке Полетаево квартиру площадью 29 квадратных метров.

Установлено, что помещение стоимостью 600 тысяч рублей не соответствует пожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам, опасно для жизни и здоровья жильцов.

По материалам прокурорской проверки в отношении неустановленных лиц администрации Сосновского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ.

В настоящий момент проводятся неотложные действия, устанавливаются причастные к покупке квартиры муниципальные служащие.

В рамках уголовного дела будут приняты меры по восстановлению прав потерпевших и возмещению ущерба, причиненного бюджету.

Расследование дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

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