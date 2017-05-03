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Публикации за 03.05.17

Работали незаконно, загрязняли воздух: магнитогорская организация заплатит мизерный штраф

Работали незаконно, загрязняли воздух: магнитогорская организация заплатит мизерный штраф

Сотрудники магнитогорской природоохранной прокуратуры выявили нарушения в работе ООО «Шлакоблок» нарушении и обратились в суд, потребовав признать деятельность предприятия незаконной.

Как сообщил РИА «Новый День в прокуратуре Челябинской области, по данным надзорного ведомства, ООО «Шлакоблок» занимается выпуском изделий из цемента, гипса и бетона. На самом предприятии не проводится инвентаризация источников вредных выбросов, кроме того, отсутствуют и разрешения с указанием допустимых объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Объекты, которые оказывают на экологию негативное влияние, не поставлены на государственный учет.

Сотрудники прокуратуры приняли решение обратиться в суд и потребовать признания незаконной деятельности, которую ведет предприятие. Директора ООО «Шлакоблок» привлекли к административной ответственности. За несоблюдение требований природоохранного законодательства предприятию также придется заплатить штраф в размере 42 тысяч рублей.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 03.05.17

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