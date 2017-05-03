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Челябинск

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Публикации за 03.05.17

«Она гуляла!» Следователи выясняют, зачем челябинка свесила с балкона малыша
Фото: «Подслушано ЧМЗ» (VK)

«Она гуляла!» Следователи выясняют, зачем челябинка свесила с балкона малыша

Жительница Челябинска перекинула через перила балкона на втором этаже младенца и удерживала в таком положении на вытянутых рыках. Возмущенные таким поведением женщины прохожие сделали фото и опубликовали его в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент имел место в Металлургическом районе Челябинска, в доме по улице Румянцева. Публикация фото собрала огромное количество комментариев от местных жителей и других пользователей. «Что она творит? Пытается запугать ребенка? Женщина явно не в себе. Это просто ужас», – сетует одна из местных жительниц. «И без того скоро придет сезон, когда дети массово падают из окон с москитными сетками, а эта мамаша сама решила ускорить процесс», – пишет другой комментатор.

Причины поведения женщины поручено выяснить полиции и СК района: доследственная проверка уже началась. Мать заявляет, что ребенок не висле, а топал ножками про земле в балконном ящике.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 03.05.17

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