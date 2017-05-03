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Челябинск

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Публикации за 03.05.17

В Челябинске задержали гадалку, снявшую с клиентки порчу вместе с кошельком и украшениями
Кадр из мультфильма «Бременские музыканты»

В Челябинске задержали гадалку, снявшую с клиентки порчу вместе с кошельком и украшениями

В Челябинске ищут жертв аферистки, грабившей прохожих под видом экстрасенса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской полиции, преступление произошло в Тракторозаводском районе. К 24-летней горожанке на улице подошла незнакомая женщина и предложила погадать, а заодно снять порчу. Не успела девушка оглянуться, как гадалка похитила у нее деньги и золотые украшения на общую сумму более 25 тысяч рублей, после чего села в маршрутку и уехала.

Челябинка обратилась за помощью к полицейским, патрулирующим территорию неподалеку от места происшествия. Девушка указала правоохранителям номер маршрутного такси и приметы воровки. Впоследствии аферистку поймали и доставили в участок. Краденные ценности оказались в сумке 51-летней жительницы поселка Красногорский.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к другим эпизодам мошенничества под видом гадания и снятия порчи.

Челябинск, Юлия Димова

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