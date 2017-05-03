NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 03.05.17

В Озерске второй день полыхают 70 га леса

В Озерске второй день полыхают 70 га леса

Жители о Озерска вторые сутки не перестают жаловаться на сильный дым в городе.

Как передает корреспондент РИА «НовыйДень», причиной задымления и запаха гари стал пожар, охвативший лесной массив со стороны Татышской дороги, которую экстренные службы города перекрыли еще вечером 2 мая.

Тушением возгорания в лесной местности экстренные службы занимаются с трех часов вчерашнего дня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, огонь удалось локализовать, кроме того, пожарные даже провели опахивание очага возгорания.

Информации о пострадавших из-за пожара промышленных объектах или населенных пунктах пока нет. Больше всего дискомфорта лесной пожар причиняет именно жителям Озерска, которые не могут даже открыть окна – ветер гонит дым именно в сторону города. По неподтвержденным данным, общая площадь лесного пожара составляет порядка семи десятков гектар.

Озерск, Олег Кирьянов

Озерск. Другие новости 03.05.17

Дольщики проблемных застройщиков выходят на совместный пикет в Челябинске. / Лишили праздника: южноуральские полицейские в последней декаде апреля конфисковали больше 20 тысяч литров алкоголя. / Около двух тысяч южноуральцев из-за пожара остались без света.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter