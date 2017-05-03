В Озерске второй день полыхают 70 га леса

Публикации за 03.05.17

Жители о Озерска вторые сутки не перестают жаловаться на сильный дым в городе.

Как передает корреспондент РИА «НовыйДень», причиной задымления и запаха гари стал пожар, охвативший лесной массив со стороны Татышской дороги, которую экстренные службы города перекрыли еще вечером 2 мая.

Тушением возгорания в лесной местности экстренные службы занимаются с трех часов вчерашнего дня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, огонь удалось локализовать, кроме того, пожарные даже провели опахивание очага возгорания.

Информации о пострадавших из-за пожара промышленных объектах или населенных пунктах пока нет. Больше всего дискомфорта лесной пожар причиняет именно жителям Озерска, которые не могут даже открыть окна – ветер гонит дым именно в сторону города. По неподтвержденным данным, общая площадь лесного пожара составляет порядка семи десятков гектар.

Озерск, Олег Кирьянов

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