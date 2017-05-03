Безнаказанность подростков, убивших жительницу южноуральского села, всколыхнула Интернет

Публикации за 03.05.17

Жители Челябинской области продолжают сбор подписей с требованием пересмотреть уголовное дело о зверском убийстве 52-летней женщины.

Как уже сообщал РИА «Новый День», громкое преступление произошло в ночь на 5 мая 2016 года в поселке Татышв ЗАТО Озерск.

Ранним утром жители обнаружили на дороге обнаженную и избитую женщину. Пострадавшую доставили в больницу, где она, не приходя в себя, скончалась. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали троих подростков 16-17 лет.

В ходе следствия установлено, что юноши напали на женщину, когда та сидела на скамейке возле автобусной остановки. Получив несколько ударов по голове ногами, женщина потеряла сознание, а парни ушли, однако вскоре вернулись и вновь напали на селянку, затащив ее за остановку.

Примечательно, что на скамье подсудимых оказался лишь один из задержанных, двое других проходили по делу в качестве свидетелей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет воспитательной колонии. Пытаясь добиться условного заключения, осужденный обжаловал приговор в Челябинском областном суде.

Данный факт вызвал негодование родственниковубитой. В минувшие выходные на портале Сhange.org появилась петиция под заголовком: «Требуем наказать преступников, убивших женщину из-за ее башкирских черт лица». Автор документа сообщает: «В материалах дела преступники заявили, что сделали это, потому что она «башкирка, имела азиатские черты лица и выглядела неопрятно». Женщину пинали по голове, у нее были сломаны все ребра и грудная клетка. Также они совершили действия сексуального характера: раздели жертву и засовывали в половые органы посторонние предметы». Семья погибшей требует привлечь насильников за убийство, совершенное по национальному признаку.

Между тем, следователи не усмотрели в действиях нападавших признаков национальной розни. По данным СКР, подростки называли жертву «башкиркой», подразумевая лишь ее внешность, при этом ранее не были с ней знакомы. Не подтвердилась версия и об изнасиловании избитой. Экспертиза не установила у погибшей разрывов половых органов. С какой тогда целью подростки раздели жертву и затащили за остановку, правоохранители не уточняют.

Добавим, опубликованная в Интернете петиция получила широкий общественный резонанс. За два дня под обращением к руководителю Следственного комитета России, генпрокурору РФ, уполномоченному по правам человека и главе республике Башкортостан подписались боле 800 человек.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 03.05.17

Поторопились? Экс-ректора УралГУФК вернули под домашний арест. / На ММК выплавили 200-миллионную тонну конвертерной стали. / «Предприимчивые» южноуральцы увели у МЧС при ремонте пожарного депо более 700 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»