Самые крутые слухи недели: la donna è mobile

Публикации за 03.05.17

Из очередной серии спецпроекта «Самые крутые слухи недели» вы узнаете, кто очень боится повторить судьбу Ющенко и Литвиненко, кого покинула ветреная подруга, а также, что угрожает одному из уважаемых, но давно почивших южноуральцев.

Яд для дегустатора

Говорят, на фоне сменяющих одна другую неприятностей и, исходя из предшествующего опыта (минимум три неудавшихся покушения на жизнь), Михаил Юревич стал одержим манией отравления: мол, именно так недоброжелатели намерены свести со мной счеты. По этой причине, он для службы дегустатором любой пищи и напитков, что ему предлагают в любых ресторациях и «гостях», выписал из Израиля своего давнего подчиненного (шофера по профессии, позднее предпринимателя юревического пула), что стал одним из «погорельцев» громкого медицинского дела. Последнее время этот милейший человек был сторожем на одной из вилл Юревича на земле обетованной. И вот – новая миссия, которая по слухам нисколько не напрягает горе-эмигранта, изрядно измученного на чужбине материальными и прочими неурядицами. Напротив, человек впервые в жизни попробовал и полюбил артишоки, «раскусил» всю прелесть крабов и оценил бельгийский шоколад (изрядным любителем коего слывет сам Юревич).

Почем опиум для народа?

Говорят, что дележка кормушки между пиарщиками слегка задвинутого Володина и набирающего вес Кириенко грозит окончательным крушением карьеры Вадиму Евдокимову и Николаю Сандакову. Евдокимова, впрочем, «кинул» не только давний кремлевский покровитель, но и госдумовская медведица – сталинистка товарищ Ямпольская. Но если первый не в состоянии помочь по причине собственной опалы, то вторая по-девичьи легко позабыла данные в пылу предвыборной обещания о «совместной работе в столице по «культурной» перезагрузке – смещении акцентов из центра в регионы».

Сандакову же не позволили встроиться в родную «астраханскую» политдиаспору и обрубили все обещания по московскому «трудоустройству»: свои на бобах остались – кризис, Кириенко…

Наблюдатели заметили: в своих довольно сомнительных ситуациях Евдокимов и Сандаков ведут себя диаметрально противоположно. Если первый затаился в надежде, что где-нибудь когда-нибудь кому-нибудь и сгодится со своим опытом и умением работать « в поле», то Сандаков старается «посветить лицом» на всех значимых культурных и спортивных мероприятиях – от хоккея до конкурса «Андрюша». Зачем и кому он шлет столь своеобразную «морзянку» – политическая головоломка нынешнего весеннего пиар-сезона.

Третьим будешь

Кстати тройку уральских пиар- аутсайдеров замыкает небезызвестный магнитоГОРЕЦ Илья Ананьев. По слухам, в ожидании кошерной должности в большом хозяйстве Чубайса, Львович исполняет функции регионального ординарца сразу у двух господ: трубного магната Ильича Комарова и медного короля Андрея Козицына.

В ночное

Говорят, башкиро-татарская диаспора региона, всерьез обеспокоенная тем, что паломники «отгрызают» по кусочку от памятника знаменитому мусульманскому просветителю и богослову Расулеву, могила которого находится на Троицком мусульманском кладбище, решила установить непрерывное дежурство, дабы «вылавливать» вандалов. Наказывать фанатиков великого Зайнуллы никто не будет: их хотят перевоспитывать, объясняя, что подобное шаманство – вовсе не в духе соответствующей религиозной традиции, скорее наоборот: мусульмане помнят и чтут ушедших, но на кладбища ходят куда реже представителей других концессий: традиции предписывают оставить усопших в покое…

Кстати, вы знаете, для чего отламывают кусочки расулевского надгробия фанатики? Они толкут камень в пыль, разводят водичкой и выпивают…

Все-таки интересно: помогает? Излечиться, поумнеть, разбогатеть, стать счастливым, обрести веру?!

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

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