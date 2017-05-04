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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

В МЧС раскритиковали работу южноуральских властей по тушению лесных пожаров / «Одного пала травы хватит, чтобы 500 человек остались без жилья»

В МЧС раскритиковали работу южноуральских властей по тушению лесных пожаров «Одного пала травы хватит, чтобы 500 человек остались без жилья»

В Челябинской области растет число природных пожаров. Региональная комиссия по ЧС считает ситуацию стандартной. Вышестоящие структуры в недоумении. Об этом заявил начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

Как заявили РИА «Новый День» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, руководство комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности Челябинской области продемонстрировало, как минимум, странную позицию при решении вопросов пожарной защиты региона: при ежедневном росте числа возгораний в природной среде и неблагоприятной погоде председатель комиссии Олег Климов, выступая от лица руководства области, не считает ситуацию опасной.

По данным МЧС, на сегодняшний день в Челябинской области зарегистрирован 131 непотушенный пожар природного характера и ещё 385 термоточек зафиксировано космическим мониторингом. На всей территории области синоптики констатируют 4-й класс пожарной опасности.

Введённый властями особый противопожарный режим не подкреплён практическими мероприятиями, а потому не даёт должного эффекта, отметили в ведомстве. Ежедневно количество возгораний увеличивается на 20-30 очагов.

«Налицо полное отсутствие предупредительной работы. Работаете по старинке и оцениваете свою работу по факту реагирования на пожар. Загорелось – потушили, загорелось – потушили, – подчеркнул генерал-лейтенант Диденко. – Но достаточно одного пала травы и порыва ветра, как это случилось в Иркутской области, в Бурятии, в Красноярском крае, и полтысячи человек остались без жилья».

Несмотря на позицию руководства КЧС, Сибирский региональный центр уже направил на Урал самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8, а также готовит группировку, состоящую из спасателей, сотрудников и курсантов противопожарной службы МЧС России для контроля и немедленного реагирования на пожароопасную обстановку, если возникнет угроза жилью и социальным объектам. В ближайшее время Диденко намерен проинформировать губернатора Челябинской области о низкоэффективной деятельности его подчиненных в области безопасности жизнедеятельности населения.

Соответствующее письмо будет также направлено заместителю генпрокурора России в Уральском федеральном округе.

Челябинск, Юлия Димова

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