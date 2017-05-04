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Челябинск

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Публикации за 04.05.17

В Челябинске эвакуировали учеников и сотрудников лицея №11

В Челябинске эвакуировали учеников и сотрудников лицея №11

Из здания лицея №11 в Челябинске сотрудники экстренных служб срочно эвакуировали всех учащихся, педагогов и персонал. Причиной экстренной эвакуации людей стало задымление, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной задымление стало короткое замыкание в электрощитовой, расположенной в одном из помещений здания лицея. По уточненным данным, в этом происшествии обошлось без открытого горения, само задымление было устранено довольно быстро.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 04.05.17

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