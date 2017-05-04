В Челябинске стена дома рухнула на припаркованный автомобиль

Публикации за 04.05.17

В Челябинске стена пятиэтажного здания рухнула на припаркованный автомобиль марки Volswagen.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Советском районе. Иномарку наполовину завалило шифером и кирпичом.

Очевидцы сообщают, что иномарка была припаркована возле спуска в подвальное помещение. Именно с этой стороны часть стены, сложенная из кирпича, рухнула прямо на автомобиль. По словам местных жителей, вход в подвал давно вызывал обеспокоенность, однако никто и представить не мог, что произойдет настолько масштабное происшествие.

«Я работаю в этом здание. Когда уезжала в шесть часов с работы, рабочие уже занимались разбором этого завала. Выглядит все так, словно спуск резко рухнул. В самом доме нередко слышен запах газа, такое ощущение, что могло что-то взорваться», – рассказала в соцсетях горожанка. Владельцу пострадавшей иномарки рекомендовали обратиться в управляющую компанию, в ведении которой находится это здание, а также в страховую компанию – лишь в этом случае у него появится возможность получить компенсацию за недешевый ремонт своего авто.

Челябинск, Олег Кирьянов

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