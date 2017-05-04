В Челябинске дорогу возле ТРК «Горки» закроют на три недели

Публикации за 04.05.17

Дорогу возле ТРК «Горки» закроют для транспорта на три недели: в этом районе началась реконструкция теплотрассы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перекресток улицы Артиллерийской с улицей Ловина от дома номер 117/6 до дома номер 119, где собственно и будут вестись работы, перекрывается с 20:00 4 мая до 20:00 27 мая. А на участке дороги до проспекта Ленина будет установлена спецтехника.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 04.05.17

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