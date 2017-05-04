NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 04.05.17

Ни денег, ни еды: южноуралец лишился 150 тысяч рублей, заказав фрукты в Интернете

Ни денег, ни еды: южноуралец лишился 150 тысяч рублей, заказав фрукты в Интернете

Житель Челябинской области попался на удочку интернет-мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть обратился 33-летний житель Южноуральска. Заявитель пояснил, что работает в продуктовом магазине и занимается поиском поставщиков товара. На одном из московских сайтов мужчина нашел объявление о продаже фруктов по заниженной цене. Он связался с менеджером, тот, в свою очередь, предложил оформить покупку, заранее оплатив товар стоимостью 150 тысяч рублей.

Когда деньги пришли на счет продавца, менеджер заявил, что этих денег недостаточно, требуется еще 70 тысяч рублей на страховку груза. Возмущенный клиент потребовал вернуть деньги, однако продавец фруктов ответил отказом, после чего и вовсе перестал выходить на связь.

В настоящий момент полицейские проводят комплекс мероприятий, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются личности мошенников.

Добавим, санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.05.17

В Челябинске на 14,5 тысяч мест в детсадах претендуют 18 тысяч детей. / Икра, вино и Новый год: экс-глава Копейска брал все, что предлагали. / Власти Челябинска закрыли Челябинский и Каштакский боры.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter