Ни денег, ни еды: южноуралец лишился 150 тысяч рублей, заказав фрукты в Интернете

Публикации за 04.05.17

Житель Челябинской области попался на удочку интернет-мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в дежурную часть обратился 33-летний житель Южноуральска. Заявитель пояснил, что работает в продуктовом магазине и занимается поиском поставщиков товара. На одном из московских сайтов мужчина нашел объявление о продаже фруктов по заниженной цене. Он связался с менеджером, тот, в свою очередь, предложил оформить покупку, заранее оплатив товар стоимостью 150 тысяч рублей.

Когда деньги пришли на счет продавца, менеджер заявил, что этих денег недостаточно, требуется еще 70 тысяч рублей на страховку груза. Возмущенный клиент потребовал вернуть деньги, однако продавец фруктов ответил отказом, после чего и вовсе перестал выходить на связь.

В настоящий момент полицейские проводят комплекс мероприятий, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются личности мошенников.

Добавим, санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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