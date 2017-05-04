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Публикации за 04.05.17

Миасских школьников загнали на опасную крышу

Миасских школьников загнали на опасную крышу

Спасателям Миасса пришлось снимать с крыши многоэтажного дома двух «верхолазов» в возрасте 11 и 8 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ИА «НОвый День» «

бегающих по крыше одного из домов школьников заметила местная жительница. Женщина сразу же позвонила в службу спасения и рассказала, что двое малолетних играют на довольно большой высоте, а также попросила провести проверку состояния всех выходов на крыше в доме.

К указанному дому прибыли сотрудники спасательной службы. Оказалось, что во всех подъездах установлены решетчатые двери, ограничивающие доступ к крыше – на всех дверях висели замки, а их решетки не были повреждены. Изначально даже не было понятно, каким образом дети оказались на крыше.

Испуганные школьники пряталась за колодцами системы вентиляции, однако спасателям удалось вывести их с крыши. По словам самих мальчиков, пролезть между прутьями решеток их заставили старшие товарищи. Детей отправили по домам.

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 04.05.17

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