Наказание настигло южноуральца через 13 лет

Публикации за 04.05.17

Житель села Халитово Кунашакского района приговорен к шести годам строгого режима за убийство, совершенное 13 лет тому назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, само преступление было совершено еще в феврале 2004 года. Тогда было открыто уголовное производство по факту обнаружения трупа мужчины со следами насилия. Однако в условиях неочевидности и отсутствия улик сыщикам не удалось установить личность подозреваемого.

Через много лет стражи порядка все же сумели установить личность злоумышленника и даже доказать его причастность к преступлению. Убийцей оказался 43-летний местный житель, который до смерти избил своего товарища во время конфликта, возникшего на бытовой почве.

Накануне суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть человека – спустя 13 лет после убийства преступник все же отправится за решетку.

Челябинск, Олег Кирьянов

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