В Копейске пьяный таксист сбил школьника, протаранил легковушку и скрылся

Публикации за 04.05.17

В Копейске разыскивают водителя ВАЗа, покалечившего школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожный инцидент произошел сегодня около 16 часов возле школы №9. Мальчишка переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него на полном ходу врезался мужчина за рулем «Лады» 15-ой модели.

Прохожие вызвали пострадавшему скорую. Сам виновник аварии, по данным очевидцев, не дожидаясь автоинспекторов, уехал. «Сбил ребёнка на зебре, после чего сел в машину и скрылся. Может, кто знает, как его найти?!», – написал участник сообщества «Подслушано Копейск», опубликовав фотографии разыскиваемой машины такси.

В комментариях один из пользователей выложил в интернет видеозапись еще одной аварии с участием того же таксиста. По данным автора видео, второй инцидент произошел, когда «шумахер» удирал от сбитого школьника. Водитель ВАЗа, проезжая перекресток на полном ходу врезался во встречную легковушку, после чего, не выходя из машины, спокойно уехал.

По словам автолюбителя, помчавшегося вслед за лихачом, мужчина за рулем ВАЗа был настолько пьян, что разъезжал по району с открытой дверью.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося, по факту аварий проводятся административные расследования.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.05.17

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