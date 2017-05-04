Зачем учились? Выпускников челябинского летного училища не пускают в небо

Публикации за 04.05.17

Росавиация не допускает к полетам выпускников челябинского летного училища.

Как передает РИА «Новый День», под запрет попали бывшие курсанты частного профессионального образовательного учреждения «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧПОУ «ЧЛУГА», созданного в 2015 году на базе ЧУПО «УТЦ «ЧелАвиа».

Причиной недопуска новоиспеченных летчиков, получивших документы на управление гражданскими самолетами в конце прошлого года, стало отсутствие у образовательного учреждения соответствующего сертификата.

Срок действия лицензии, выданной Росавиацией челябинскому летному училищу, истек еще в августе 2016 года, однако все это время обучение в вузе не прекращалось, сообщают «Вести».

На сегодняшний день в Уральском межрегиональном управлении Росавиации отклонено порядка пяти заявок на получение удостоверений пилотов при наличии дипломов установленного образца. Точное количество выпускников коммерческого училища, как и обращений летчиков в другие территориальные отделения Росавиации, на данный момент не установлено.

Челябинск, Юлия Димова

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