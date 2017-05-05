В детсаду под Челябинском малышам занижали порции и не давали витамины

В Сосновском районе выявлены грубые нарушения в организации питания детсадовцев.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, совместно с представителями Роспотребнадзора проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду комбинированного типа №13 поселка Кременкуль.
Вопреки установленным требованиям, в дошкольном учреждении на момент проверки вместо проб готовых блюд за последние 48 часов имелась лишь суточная проба, сведения о витаминизации третьих и сладких блюд в журнал не вносились.
Кроме того, суммарный объем блюд для детсадовцев оказался занижен, также не соблюдена рецептура приготовления пищи, масса порции не соответствовала выходу блюда, указанному в меню.
На основании постановления прокурора заведующая МДОУ «Детский сад №13» привлечена к административной ответственности за нарушение требований к организации питания детей. Руководителю учреждения выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
Челябинск, Юлия Димова
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