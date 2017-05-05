Челябинскую аферистку, похитившую 1,5 миллиона рублей у дольщиков «Гринфлайта», наказали условно

Публикации за 05.05.17

Челябинский областной суд оставил в силе приговор мошеннице, обманувшей участников долевого строительства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в январе текущего года Советский районный суд признал женщину виновной в особо крупном мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим, с использованием служебного положения.

Судом установлено, что в 2012 году учредитель и директор ООО КГ «Дипломат» заключила агентский договор с горожанкой, решившей приобрести однокомнатную квартиру в 12-ом жилом районе Краснопольской площадки. После этого риелтор заключила с клиенткой еще один договор, согласно которому она уступает ей право требования у ООО «Гринфлайт» на получение недвижимости в собственность.

При этом в документы директор «Дипломата» внесла ложные сведения о том, что договор «долевки» с застройщиком якобы прошел государственную регистрацию.

По той же схеме женщина оформила договоры еще с двумя клиентами, а полученные от них деньги истратила на собственные нужды.

Совокупный ущерб потерпевшим составил более 1,5 миллиона рублей.

Суд назначил челябинке наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Не согласившись с приговор, осужденная обратились в вышестоящую инстанцию. Адвокаты настаивали на гражданско-правовом характере возникших отношений и просили оправдать подзащитную.

Согласившись с доводами прокурора, Челябинский областной суд оставил решение суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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