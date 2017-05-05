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Челябинск

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Публикации за 05.05.17

В магазинах Челябинска каждая четвертая шуба и дубленка – контрабанда

В магазинах Челябинска каждая четвертая шуба и дубленка – контрабанда

На челябинском рынке обнаружили контрабандные шубы и дубленки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинской таможни, в ходе проверочных мероприятий в южноуральской столице выявлены факты реализации меховых изделий, нелегально ввезенных в Россию.

С начала года инспекторы обследовали пять торговых точек, проверили более тысячи шуб и дубленок. Установлено, что каждый четвертый товар, выставленный на продажу, не имеет документов.

По итогам проверки индивидуальные предприниматели в добровольном порядке продекларировали меховые изделия, в бюджет государства перечислено свыше 4 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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