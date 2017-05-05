В Кыштыме школьники отобрали у нищей банку с подаяниями

Публикации за 05.05.17

В Кыштыме школьники ограбили женщину, собиравшую милостыню возле бывшего Дома быта на улице Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое мальчишек 12-13 лет отобрали у нищенки банку с мелочью – там было около 100 рублей и сбежали.

На место происшествия вызвали полицию и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Найти малолетних воришек по указанным женщиной приметам особого труда не составило, трое школьников к тому моменту переместились в соседний квартал.

Женщина сразу же узнала в юнцах своих обидчиков. Все трое воспитываются в неблагополучных семьях и состоят на учете в ПДН. Украденные деньги юные преступники так и не вернули, заявив, что они их выбросили, сообщает «Кыштымский рабочий». По данному инциденту проводится доследственная проверка, однако открыть в отношении малолетних преступников уголовное производство в полиции не смогут, так как подростки еще не достигли возраста уголовной ответственности.

Кыштым, Олег Кирьянов

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