NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 05.05.17

В Кыштыме школьники отобрали у нищей банку с подаяниями

В Кыштыме школьники отобрали у нищей банку с подаяниями

В Кыштыме школьники ограбили женщину, собиравшую милостыню возле бывшего Дома быта на улице Ленина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое мальчишек 12-13 лет отобрали у нищенки банку с мелочью – там было около 100 рублей и сбежали.

На место происшествия вызвали полицию и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Найти малолетних воришек по указанным женщиной приметам особого труда не составило, трое школьников к тому моменту переместились в соседний квартал.

Женщина сразу же узнала в юнцах своих обидчиков. Все трое воспитываются в неблагополучных семьях и состоят на учете в ПДН. Украденные деньги юные преступники так и не вернули, заявив, что они их выбросили, сообщает «Кыштымский рабочий». По данному инциденту проводится доследственная проверка, однако открыть в отношении малолетних преступников уголовное производство в полиции не смогут, так как подростки еще не достигли возраста уголовной ответственности.

Кыштым, Олег Кирьянов

Кыштым. Другие новости 05.05.17

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск. / В магазинах Челябинска каждая четвертая шуба и дубленка – контрабанда. / Челябинскую аферистку, похитившую 1,5 миллиона рублей у дольщиков «Гринфлайта», наказали условно.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter