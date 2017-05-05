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Публикации за 05.05.17

В Челябинске стреляли с балкона по прохожим, полиция возбуждать дело отказывается

В Челябинске стреляли с балкона по прохожим, полиция возбуждать дело отказывается

Прокуратура Курчатовского района Челябинска требует открыть уголовное производство в отношении двух мужчин, устроивших стрельбу по людям. В полиции начинать расследование отказывались дважды, невзирая на тот факт, что были пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце марта двое мужчин устроили стрельбу с балкона многоквартирного дома на Комсомольском проспекте. Одна из пуль угодила в женщину – к счастью, застряла в куртке.

Пострадавшая заявила, что молодые люди стреляли еще и по бездомному мужчине, вели прицельную стрельбу по прохожим. Сотрудники полиции эти показания во внимание не приняли, заявляют в прокуратуре, они даже не стали проводить осмотр поврежденной куртки и извлеченной из нее пули.

По данным сотрудников надзорного ведомства, отказ в возбуждении дела был принят лишь на основании опроса подозреваемых. По словам мужчин, они стреляли исключительно по банкам на мусорной площадке, при этом, огнестрельного оружия они якобы не имели – стреляли из самодельного лука, который уже сломался и был выброшен.

Прокуратура отменила постановление сотрудников полиции об отказе в возбуждении уголовного производства. Теперь стражи порядка будут вынуждены провести дополнительную проверку.

Челябинск, Олег Кирьянов

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