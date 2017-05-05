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Публикации за 05.05.17

На Южном Урале компанию, занимающуюся установкой приборов учета, оштрафовали на 300 тысяч рублей

На Южном Урале компанию, занимающуюся установкой приборов учета, оштрафовали на 300 тысяч рублей

Компанию, занимающуюся установкой приборов учета в Бакале, оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФАС России по Челябинской области, в конце 2014 года УФАС признала «УралЭнергоДевелопмент» нарушившим порядок ценообразования при установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в Бакале. При этом предприятие занимает доминирующее положение на рынке услуг по монтажу приборов учета на территории городского поселения.

Изначально жалоба на действия компании поступили в ведомство от Совета депутатов города. В действиях предприятия выявлены нарушения в порядке ценообразования, который предусмотрен законом «Об энергосбережении». Компания включила затраты на автоматизацию систем в расходы на установку общедомовых приборов учета. Такие действия были признаны незаконными, а предприятию было внесено представление об устранении нарушений и исключении из расходов на установку приборов учета, которые впоследствии взимаются с собственников, затрат на систему автоматизации.

Арбитражный областной суд и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, в которых компания «УралЭнергоДевелопмент» пыталась обжаловать предписание, приняли сторону УФАС. Но компания так и не выполнила указанные предписания. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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