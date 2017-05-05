На Южном Урале компанию, занимающуюся установкой приборов учета, оштрафовали на 300 тысяч рублей

Публикации за 05.05.17

Компанию, занимающуюся установкой приборов учета в Бакале, оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФАС России по Челябинской области, в конце 2014 года УФАС признала «УралЭнергоДевелопмент» нарушившим порядок ценообразования при установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в Бакале. При этом предприятие занимает доминирующее положение на рынке услуг по монтажу приборов учета на территории городского поселения.

Изначально жалоба на действия компании поступили в ведомство от Совета депутатов города. В действиях предприятия выявлены нарушения в порядке ценообразования, который предусмотрен законом «Об энергосбережении». Компания включила затраты на автоматизацию систем в расходы на установку общедомовых приборов учета. Такие действия были признаны незаконными, а предприятию было внесено представление об устранении нарушений и исключении из расходов на установку приборов учета, которые впоследствии взимаются с собственников, затрат на систему автоматизации.

Арбитражный областной суд и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, в которых компания «УралЭнергоДевелопмент» пыталась обжаловать предписание, приняли сторону УФАС. Но компания так и не выполнила указанные предписания. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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