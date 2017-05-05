Уральские связисты назвали самые покупаемые смартфоны весны

Публикации за 05.05.17

«МегаФон» представил мобильный хит-парад Урала.

Жители Челябинской и Курганской областей перестали откладывать желанные покупки в долгий ящик. В салонах «МегаФона» число приобретенных в рассрочку гаджетов выросло в 2 раза. Мобильный хит-парад возглавила продукция Samsung, продажи которой за месяц выросли на 68%. Каждый пятый купленный в салонах связи смартфон произведен именно этой компанией.

«Время диктует моду, и гаджет для быстрого интернета стал продуктом must have. Это подтверждает рейтинг, где подавляющее число телефонов поддерживают 4G. Дополняют такой девайс тарифами «Все включено», где по доступной цене наряду с минутами и смс предоставлен комфортный объем интернета по России», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

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Начало мая – выгодное время для мобильного шопинга: при покупке любого смартфона, планшета или аксессуара в офисах «МегаФон» можно получить скидку 30% на следующую покупку. Узнать подробности акции можно на сайте, ознакомиться с ассортиментом оборудования можно в салонах связи или интернет-магазине оператора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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