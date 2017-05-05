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Публикации за 05.05.17

Житель Копейска отделался условным сроком за убийство 16-летней школьницы

Житель Копейска отделался условным сроком за убийство 16-летней школьницы

Жителю Копейска вынесли приговор за случайное убийство 16-летней школьницы.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в ноябре прошлого года в одной из квартир поселка Октябрьский. 15-летний юноша показывал несовершеннолетней подруге, пришедшей к нему в гости, охотничье ружье своего отца, когда раздался выстрел. От огнестрельного ранения девушка скончалась.

По итогам доследственной проверки в отношении главы семейства возбудили сразу два уголовных дела, обвинив мужчину в небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении боеприпасов. Судом установлено, что вернувшись с охоты, он оставил заряженное ружье в одной из комнат. А спустя несколько дней его сын, думая, что в ружье нет патронов, решил подшутить над подругой. Подросток направил дуло в ее сторону, снял с предохранителя, передернул затвор и нажал на курок.

В ходе следствия обвиняемый во всем признался и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Отметим, родственники погибшей девушки заявили материальные иски о возмещении 2 миллионов рублей в пользу отца и столько же для матери убитой.

При назначении наказания суд учел чистосердечное признание отца подростка, отсутствие судимостей и положительные характеристики с места работы.

По решению суда владелец охотничьего ружья приговорен к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года без выплаты штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.05.17

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