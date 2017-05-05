Южноуралец через 25 лет вспомнил о сыне, чтобы получить страховку

Публикации за 05.05.17

Житель Коркино пытался отсудить страховку за гибель сына, воспитанного в детском доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в апелляционном порядке рассмотрен гражданский иск к ЗАО «Московская акционерная страховая компания» и ФКУ «Военный комиссариат Челябинской области» о признании отцовства и получения страховой выплаты за гибель солдата срочной службы.

Заявитель пояснил, что с 1990 года жил с подругой, в декабре 1992 года родившей ему сына. Однако уже через месяц пара рассталась. В 2006 году женщина погибла, мальчика взяла на воспитание бабушка, однако впоследствии ребенок оказался в приюте, где находился до совершеннолетия.

В октябре 2012 года, проходя службу в армии, юноша скончался. А в текущем году объявился его отец. Мужчина решил получить положенную родителям компенсацию в рамках обязательного страхования военнослужащих.

В январе текущего года Коркинский городской суд отказал местному жителю в выплате страховки, отметив, что установление отцовства после гибели ребенка законом не допускается.

Также судом установлено, что мужчина не принимал участия в воспитании сына, при жизни мальчика не оспаривал данные в свидетельстве о рождении, а после гибели матери ребенка не обращался в органы опеки.

Истец не согласился с доводами суда и обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

При повторном рассмотрении иска областной суд дополнительно указал, что истец пытался установить отцовство не с целью исполнения родительских обязанностей, а ради получения страховой выплаты, что противоречит нормам семейного законодательства.

Решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, жалоба оставлена без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

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