NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 05.05.17

Южноуралец через 25 лет вспомнил о сыне, чтобы получить страховку

Южноуралец через 25 лет вспомнил о сыне, чтобы получить страховку

Житель Коркино пытался отсудить страховку за гибель сына, воспитанного в детском доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в апелляционном порядке рассмотрен гражданский иск к ЗАО «Московская акционерная страховая компания» и ФКУ «Военный комиссариат Челябинской области» о признании отцовства и получения страховой выплаты за гибель солдата срочной службы.

Заявитель пояснил, что с 1990 года жил с подругой, в декабре 1992 года родившей ему сына. Однако уже через месяц пара рассталась. В 2006 году женщина погибла, мальчика взяла на воспитание бабушка, однако впоследствии ребенок оказался в приюте, где находился до совершеннолетия.

В октябре 2012 года, проходя службу в армии, юноша скончался. А в текущем году объявился его отец. Мужчина решил получить положенную родителям компенсацию в рамках обязательного страхования военнослужащих.

В январе текущего года Коркинский городской суд отказал местному жителю в выплате страховки, отметив, что установление отцовства после гибели ребенка законом не допускается.

Также судом установлено, что мужчина не принимал участия в воспитании сына, при жизни мальчика не оспаривал данные в свидетельстве о рождении, а после гибели матери ребенка не обращался в органы опеки.

Истец не согласился с доводами суда и обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

При повторном рассмотрении иска областной суд дополнительно указал, что истец пытался установить отцовство не с целью исполнения родительских обязанностей, а ради получения страховой выплаты, что противоречит нормам семейного законодательства.

Решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, жалоба оставлена без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.05.17

Житель Копейска отделался условным сроком за убийство 16-летней школьницы. / Уральские связисты назвали самые покупаемые смартфоны весны. / Очередная мутная схема: в Челябинске автобусы пропадают даже с востребованных маршрутов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter