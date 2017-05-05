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Публикации за 05.05.17

Кипяток с грязью: жители Бакала лишились холодной воды

Кипяток с грязью: жители Бакала лишились холодной воды

Почти 50 домов Бакала остались без холодного водоснабжения. Готовить и мыться горожанам приходится в кипятке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрации Саткинского района заявляют: холодная вода есть, просто подается с перебоями. По словам коммунальщиков в южной части Бакала на старом водоводе, который давно нуждается в ремонте, случилась авария. «Вода к ним поступает, просто с перебоями, потому что на водоводе несколько прорывов, все они будут устранены еще до праздников», – рассказали в пресс-службе районной управы.

А вот местные жители говорят, что у них из кранов течет попросту грязь. Готовить на этой воде невозможно. «У нас настолько грязная вода, просто ужас, и такое уже несколько лет. Только в зимнее время воде более0менее нормальная, а сейчас если посмотреть, она вообще черная или коричневая, как какая-то руда», – цитирует местную жительницу 31ТВ.

Стоит напомнить, что жители Бакала уже не в первый раз жалуются на проблемы с водоснабжением. В ноябре по вине подрядчика большинство домов в городе остались без горячей воды. Компания была оштрафована, но эта ситуация, по некоторым данным, позднее повторилась снова.

Бакал, Челябинская область, Олег Кирьянов

Бакал, Челябинская область. Другие новости 05.05.17

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