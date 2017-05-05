За неделю число южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, выросло в пять раз

Публикации за 05.05.17

В Челябинской области отмечен резкий скачок числа пострадавших от укусов паразитов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в рамках еженедельного мониторинга по состоянию на 29 апреля за медицинской помощью обратились 510 взрослых и 200 детей.

Напомним, неделей ранее в Челябинской области официально было зарегистрировано лишь 150 случаев нападений кровососущих, более трети пациентов – дети.

В преддверии очередных праздничных выходных специалисты рекомендуют жителям не забывать о мерах предосторожности на природе.

Во время прогулок следует надевать одежду, плотно закрывающую тело, пользоваться репеллентами, осматривать себя и спутников на наличие клещей.

Вернувшись домой, необходимо сразу снять одежду и тщательно встряхнуть, чтобы паразиты не остались на ней.

Челябинск, Юлия Димова

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