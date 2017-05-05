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Челябинск

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Публикации за 05.05.17

Еще в двух южноуральских муниципалитетах введен режим ЧС из-за пожаров

Еще в двух южноуральских муниципалитетах введен режим ЧС из-за пожаров

В трех районах Челябинской области действует чрезвычайный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 9 лесных пожаров общей площадью 55,65 гектара.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число возгораний увеличилось на 83 случая, а их площадь – почти на 2,5 тысячи гектаров.

На тушение травы и камыша подразделения противопожарной службы за сутки выезжали 84 раза. Всего горело более 900 гектаров травы, из них 820 га – в Варненском районе.

На сегодняшний день в 39 муниципальных образованиях области отмечается четвертый класс пожарной опасности, еще в 3 территориях – третий класс.

В связи с увеличением числа пожаров в Кунашакском и Красноармейском районах по решению местных органов власти объявлен режим ЧС.

Напомним, первыми о чрезвычайной обстановке заявили власти Чесменского района.

В ближайшее время по рекомендациям областной КЧС тому же примеру могут последовать чиновники Сосновского и Чебаркульского районов.

Челябинск, Юлия Димова

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