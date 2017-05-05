Челябинец, убивший трех человек в ДТП со «скорой», просит смягчить приговор

Публикации за 05.05.17

Челябинский водитель, виновный в гибели трех человек в карете «Скорой помощи», пытается обжаловать наказание.

Как уже сообщал «Новый День», резонансное ДТП произошло ранним утром 8 октября 2016 года на Свердловском тракте. Пьяный за рулем «Хонда Цивик» на скорости 170 километров в час врезался в машину скорой помощи, которая в этот момент направлялась в медучреждение с больным ребенком в салоне. От удара микроавтобус разорвало на части.

В результате столкновения на месте происшествия погибли 60-летний водитель «скорой» и 26-летний фельдшер. Еще один медик, 10-месячный пациент и его мать получили травмы различной степени тяжести. Вскоре малыш скончался в больнице.

По факту аварии возбудили уголовное дело. Водителя «Хонды» с переломами, в том числе, позвоночника отправили в СИЗО.

Напомним, сразу после случившегося челябинцы, возмущенные столь мягким наказанием за пьяную езду, потребовали пожизненно лишить свободы виновника резонансного ДТП. Авторы петиции утверждают, что после случившегося нетрезвый водитель отказался подчиняться сотрудникам ГИБДД и попытался скрыться.

Курчатовский районный суд приговорил лихача к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с виновника ДТП взыскана материальная компенсация в размере 3 миллионов рублей – по одному на каждого из потерпевших.

Посчитав приговор слишком суровым, водитель иномарки подал апелляцию в Челябинский областной суд.

Рассмотрение жалобы назначено на 10 мая с использованием средств видеосвязи.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 05.05.17

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