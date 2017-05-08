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Челябинск

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Публикации за 08.05.17

Трое южноуральцев погибли во время пожара в частном доме

Трое южноуральцев погибли во время пожара в частном доме

В Челябинске проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, накануне днем зафиксировано возгорание жилого дома по улице Зудова в Тракторозаводском районе. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили мертвыми трех местных жителей. Еще двое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По данным СК, в момент происшествия находившиеся в доме люди были пьяны.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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