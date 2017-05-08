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Публикации за 08.05.17

Южноуральская бегунья выиграла чемпионат России по марафону в 30-градусную жару
Фото представлено пресс-службой Всероссийской федерации легкой атлетики

Южноуральская бегунья выиграла чемпионат России по марафону в 30-градусную жару

Южноуральская спортсменка стала чемпионкой России в марафонском беге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики, спортивные состязания проходили накануне в Волгограде. Примечательно, что главным препятствием на пути к победе в этом году стала даже не протяженность маршрута, а сложные погодные условия.

Успешно стартовав при 17 градусах тепла, к середине пути многие легкоатлеты растеряли преимущество из-за внезапно начавшейся жары. Ближе к финишу столбики термометров уже показывали +31 градус Цельсия.

К счастью, погода не повлияла на скорость магнитогорской бегуньи Натальи Старковой. Обогнав на 30-ом километре двух соперниц, в том числе серебряного призера прошлогоднего чемпионата Алину Прокопьеву, южноуральская спортсменка финишировала с лучшим результатом – 2 часа 30 минут 45 секунд.

Напомним, на чемпионате России-2016 Старкова заняла лишь третье место.

Лучшее время в мужском марафоне в этот раз показал легкоатлет из Татарстана Степан Киселев, преодолев дистанцию за 2 часа 14 минут 36 секунд.

Челябинск, Юлия Димова

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